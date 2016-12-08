الدولار يواصل ارتفاعه ويسجل 17.8 جنيهًا بالبنوك

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ، 17.8120 جنيه للشراء و18.2061 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 19.1069 جنيه للشراء و 19.5352 للبيع.

ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 22.4592 جنيه للشراء و22.9579 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 17.6199 جنيه للشراء و 18.0277 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 15.6081 جنيه للشراء و 15.9605 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.5873 جنيه للشراء و 2.6466 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.7491 جنيه للشراء و 4.8543 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 58.3636 جنيه للشراء و 59.7765 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.8490 جنيه للشراء و 4.9570 جنيه للبيع.