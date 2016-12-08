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الدولار يواصل ارتفاعه ويسجل 17.8 جنيهًا بالبنوك

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الدولار يواصل ارتفاعه ويسجل 17.8 جنيهًا بالبنوك الدولار يواصل ارتفاعه ويسجل 17.8 جنيهًا بالبنوك

أرشيفية

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ، 17.8120 جنيه للشراء و18.2061 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 19.1069 جنيه للشراء و 19.5352 للبيع.

 ووفقًا لمتوسط البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 22.4592 جنيه للشراء و22.9579 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 17.6199 جنيه للشراء و 18.0277 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 15.6081 جنيه للشراء و 15.9605 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.5873 جنيه للشراء و 2.6466 جنيه للبيع.

 وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.7491 جنيه للشراء و 4.8543 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 58.3636 جنيه للشراء و 59.7765 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.8490 جنيه للشراء و 4.9570 جنيه للبيع.

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