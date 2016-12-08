بشار الأسد: لم تتم دعوة الرئيس اللبنانى لزيارة دمشق بسبب الانشغال بالحكومة

أعلن الرئيس السورى بشار الأسد أنه "لم تتم دعوة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بعد، لزيارة دمشق، بسبب الانشغال بتشكيل الحكومة"، موضحاً أنه "لا يمكن للبنان أن يكون بمنأى عن الحرائق حوله ويتبنى سياسة اللاسياسة أو ما سمى بالنأى بالنفس".



> وتابع فى تصريحات نقلها موقع ليبنانون فايز: "إن تمكن اللبنانيون من انتخاب رئيس هو انتصار للبنان، وانتخاب اللبنانيين لشخص حوله إجماع هو أيضا انتصار للبنان".

وتم انتخاب الرئيس عون فى أكتوبر الماضى، لإنهاء الفراغ الدستورى فى قصر الرئاسة اللبنانية، وتم تكليف سعد الحريرى بتشكيل الحكومة اللبنانية، إلا أنه لم يتم الاتفاق على تشكيلها حتى الآن، بسبب الخلافات السياسية بين الطوائف اللبنانية.