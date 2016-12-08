رئيس الوزراء يصدر قرار بضم أعضاء جدد للجنة استرداد الأموال فى الخارج

كتبت هند مختار

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرار بضم عدد من الأعضاء للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، وتضم كل من المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدلا رئيس مجلس أمناء الوحدة السابق والسفير محمود سامى، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية بدلا من المستشار عمرو الحمامى.

كما تضم اللواء إبراهيم عبد السلام، وكيل جهاز المخابرات العامة ممثلا عن جهاز المخابرات العامة بدلا من ياسر محمد ظريف دندش، واللواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية بدلا من اللواء عصام سعد.