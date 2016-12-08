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قرار جمهورى باعتبار توسعات محطة ومأخذ على نهر النيل من المنفعة العامة

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قرار جمهورى باعتبار توسعات محطة ومأخذ على نهر النيل من المنفعة العامة قرار جمهورى باعتبار توسعات محطة ومأخذ على نهر النيل من المنفعة العامة

>كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 520 لسنة 2016، باعتبار مشروع توسعات لمحطة ومأخذ على نهر النيل بناحية زمام قرية الواسطى، مركز الفتح، محافظة أسيوط، من أعمال المنفعة العامة.

 

وأصدر الرئيس السيسى القرار رقم 521 لسنة 2016، باعتبار إقامة مشروعات طرق وكبارى على تقاطعات (طريق الإسماعيلية/ بورسعيد- القاهرة/ الإسماعيلية) مع الطرق الرئيسية الأخرى بنطاق محافظى الإسماعيلية وبورسعيد من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذها، ونشر القراران بالجريدة الرسمية.

 

 

 


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