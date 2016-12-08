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الأرصاد: طقس اليوم معتدل والعظمى بالقاهرة 21

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل والعظمى بالقاهرة 21 الأرصاد: طقس اليوم معتدل والعظمى بالقاهرة 21

الطقس – أرشيف

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، فيما تقل الرؤية فى الشبورة المائية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وأن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على معظم الأنحاء، كما تنشط على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 13 21

الإسكندرية 14 20

مطروح 14 21

بورسعيد 16 21

دمياط 16 21

بلطيم 14 21

الإسماعيلية 9 21

السويس 9 22

العريش 8 21

نخل 2 18

طابا 4 19

الطور 14 22

مرسى علم 16 25

الغردقة 16 24

شرم الشيخ 19 24

رفح 7 20

كاترين 4 19

سيوة 9 23

المنيا 12 22

الفيوم 12 22

رأس سدر 13 23

أبوسمبل 10 25

وسط الدلتا 13 21

أسيوط 9 22

سوهاج 8 23

الأقصر 9 24

أسوان 12 26

شلاتين 16 27

حلايب 18 26

الوادى الجديد 13 24

قنا 10 24

نويبع 17 23

السلوم 11 19.

 

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