ضبط 33 عاطلا بحوزتهم أسلحة نارية وأقراص مخدرة وحشيش بالقليوبية

القليوبية - خالد حجازى

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 33 بحوزتهم 7فرد خرطوش وبندقية و300 قرص مخدر و٢٥٠ جرام حشيش وهيروين بالقليوبية.

شن اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، واللواء الدكتور أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها ضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، وذلك لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 33 عاطلا من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزتهم ٧ فرد خرطوش و500 جرام بانجو و250جراما من المخدر الحشيش و300 قرص مخدر و50جرام هيروين بالقليوبية، تم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.