جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا حاول تهريب 100 جهاز تتبع للسيارات

كتبت-رحاب نبيل

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، مساء أمس الأربعاء، من ضبط محاولة تهريب 100 جهاز تتبع سيارات بالأقمار الصناعية (جى بى إس) قيمتها ربع مليون جنيه، بحوزة راكب فرنسى من أصل مصرى لدى وصوله من عمان.

وقال سامى عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط الملكية الأردنية رقم 505 والقادمة من عمان بمبنى الركاب رقم 2 اشتبه عصام أنور مدير الجمرك، فى حقائب الراكب فرنسى من أصل مصرى، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 100 جهاز تتبع بالأقمار الصناعية ( جى بى إس) قيمتها ربع مليون جنيه.

وتم تحرير محضر ضبط جمركى للراكب، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.