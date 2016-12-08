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فريق من تحريات أبوظبي إلى أميركا للتحقيق في ملابسات مقتل العامري

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فريق من تحريات أبوظبي إلى أميركا للتحقيق في ملابسات مقتل العامري فريق من تحريات أبوظبي إلى أميركا للتحقيق في ملابسات مقتل العامري

أرسلت القيادة العامة شرطة ابوظبي ، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فريقا من إدارة التحريات والمباحث الجنائية إلى الولايات المتحدة الأميركية ، وذلك للمشاركة في التحقيقات مع السلطة الأميركية حول ملابسات مقتل الطالب سيف العامري .

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أكدت أنها بالتنسيق مع سفارة الدولة في واشنطن، تتابع حالياً سير التحقيق في ملابسات الحادث المؤلم الذي أدى إلى وفاة أحد مبتعثي الدولة في ولاية أوهايو الأمريكية.

وأشارت إلى أنها "ستصدر بياناً شامل في وقت لاحق، بعد أن تتضح التفاصيل من الجهات الرسمية حول هذا الحادث الأليم".

ومن المقرر أن يصل جثمان الفقيد سيف ناصر مبارك العامري، 26 سنة، مساء اليوم، إلى مطار أبوظبي الدولي، وذلك بالتنسيق مع سفارة الدولة في واشنطن، كما ستقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة في مسجد الرواشد، على أن يوارى الثرى في مقابر بني ياس.

 

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