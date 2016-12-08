عزل قاضى الحشيش بسجن عتاقة بعد اتهامه بعرض رشوة عل سائقه

السويس - سيد نون

أكد مصدر أمنى بسجن عتاقة بالسويس، أن القاضى المتهم "طارق . م" الذى تجرى محاكمته أمام محكمة جنايات السويس فى القضية رقم 4455 لسنة 2016 جنايات الجناين، تم نقله من غرفة بسجن عتاقة تضم مسجونين آخرين بينهم المتهم الثالث بالقضية "سائقه" إلى أخرى منفردا.

وأوضح المصدر، أنه تم عزل قاضى الحشيش عن جميع المسجونين بالسجن بعد قيام والد المتهم الثالث سائق سيارة القاضى باتهام الأخير بعرض رشوة مالية على نجله من أجل أن يعترف على نفسه أنه مسئول عن الحشيش المضبوط بسيارته.

وأشار المصدر، إلى أن قرار عزل القاضى المتهم بمحبسه بمفردة هو لصالح القضية وحتى لا يتم التأثير على أى متهم بالقضية، خاصة بعد بلاغ والد المتهم الثالث الذى تم ضم بلاغه إلى تحقيقات قضية القاضى المتهم.

وكانت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامى العام لنيابات السويس استمعت إلى أقوال مصطفى عبد الهادى والد المتهم إسلام مصطفى المتهم الثالث بقضية ضبط قاضى بحيازته 69 كيلو من مخدر الحشيش داخل سيارته.

وقال والد إسلام فى بلاغه للنيابة العامة، إن القاضى المتهم بالقضية "طارق . م" قام هو وأقاربه بعرض رشوة مالية على نجلى وعلى شخصى حتى يقوم نجلى بالاعتراف أنه هو المسئول عن نقل الحشيش داخل السيارة، وأن القاضى المتهم ليس له علاقة بالحشيش، وعندما رفضنا أنا ونجلى المتهم قام القاضى المتهم بتهديدى.

وأكد والد إسلام، أن القاضى المتهم قام بتهديدى بشكل صريح بقتلى أنا وأبنائى فى حالة رفضى لعرضه الخاص بالرشوة، ولهذا قمت بالتقدم بشكوى للنيابة العامة بالسويس التى قامت بالاستماع إلى أقوالى وضمت الشكوى إلى القضية.