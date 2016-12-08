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نظر تجديد حبس مسئول المطبعة السرية بقضية "تسريبات الثانوية" اليوم

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نظر تجديد حبس مسئول المطبعة السرية بقضية "تسريبات الثانوية" اليوم نظر تجديد حبس مسئول المطبعة السرية بقضية "تسريبات الثانوية" اليوم

>كتب أحمد إسماعيل

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، خلال ساعات من اليوم الخميس، فى أمر تجديد حبس كل من مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها ووالدة مدير صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة.

 حددت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار وائل شبل المحامى العام، فى وقت سابق، جلسة 8 ديسمبر، لنظر تجديد حبس كل من مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها ووالدة مدير صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة.


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