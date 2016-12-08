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اليوم.. رئيس الوزراء يرأس لجنة تطوير وتأمين امتحانات الثانوية العامة

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اليوم.. رئيس الوزراء يرأس لجنة تطوير وتأمين امتحانات الثانوية العامة اليوم.. رئيس الوزراء يرأس لجنة تطوير وتأمين امتحانات الثانوية العامة

>كتبت هند مختار

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير وتأمين نظام امتحانات الثانوية العامة.

 

وكانت اللجنة قد ناقشت فى اجتماعها السابق بحث سبل تطوير آليات القبول بالجامعات اعتباراً من العام الدراسى 2016/2017، إلى جانب تطبيق منظومة جديدة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بهدف منع الغش الإلكترونى والتسريب تقوم أبرز ملامحها على دراسة آلية استخدام أجهزة التشويش باللجان أثناء فترات عقد الامتحانات، وتحديد مواصفات الأجهزة المطلوبة ومدى تأثيرها، وتكليف جهة معينة تكون مسئولة عن تشغيل تلك الأجهزة.

 

كما يلتقى رئيس الوزراء أيضا اليوم، الخميس، بوزراء البيئة العرب بحضور خالد فهمى، وزير البيئة.


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