5 معلومات عن مباراة الزمالك وأسوان اليوم الخميس 8 / 12 / 2016

أحمد توفيق

تقام فى الخامسة و النصف عصر اليوم الخميس مباراة الزمالك وأسوان ضمن الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى الممتاز على ملعب أسوان.

ويرصد "اليوم السابع" 5 معلومات عن مباراة الزمالك وأسوان خلال السطور التالية:

ترتيب الفريقين بالدورى

يدخل الزمالك مباراة الليلة محتلا المركز السابع برصيد 21 نقطة ومازال لديه 4 مواجهات مؤجلة فيما يحتل أسوان المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة.

الزمالك الأكثر تهديفا

شهدت مباريات الزمالك وأسوان فى الأعوام السابقة تفوق الأبيض فى عدد الأهداف المسجلة حيث سجل مهاجمو الزمالك 39 هدفا فيما سجل أسوان تسعة أهداف.

أسوان لم يهزم الزمالك مطلقاً

أقيمت مباراة الزمالك و أسوان 16 مرة من قبل وفاز الفريق الابيض فى 11 لقاء وانتهت 5 مباريات بالتعادل "3 إيجابى + 2 سلبى" ولم يحقق أسوان الفوز مطلقاً على الزمالك .

خماسية 2004 الأكبر تاريخيا

أكبر فوز للزمالك على أسوان جاء بنتيجة خمسة أهداف دون رد وكانت هذه المباراة هي الفوز الأكبر للفارس الأبيض خارج ملعبه ضد أسوان الذي هبط ذلك الموسم لدورى المظاليم موسم 2003/2004.

العندليب الأكثر تهديفا وطارق الأكثر مشاركة

يعد عبد الحليم علي نجم الزمالك الأسبق هو الأكثر إحرازًا للأهداف في شباك أسوان، حيث أحرز خمسة أهداف ، فيما يعد طارق السيد ظهير أيسر الزمالك السابق الاكثر مشاركة أمام أسوان برصيد 8 مباريات .