منتخب الشباب يواجه إسكو وديا اليوم

كتب محمد مراد - حاتم رضا

يخوض منتخب الشباب مواليد 97 بقيادة معتمد جمال، مباراة ودية فى الثالثة عصر اليوم أمام فريق إسكو من أجل الوقوف على مستوى العناصر الجديدة التى ضمها المدير الفنى من أجل تواجدهم فى التشكيلة الأساسية للفراعنة خلال الفترة المقبلة والبحث عن وجوه جديدة ، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية بزامبيا فى فبراير المقبل.

فى ذات السياق، اعتمد مجلس إدارة الجبلاية رسمياً رفع الراتب الشهرى لمعتمد جمال إلى 50 ألف جنيه شهرياً مع تحمله الضرائب ونفس الأمر لباقى أعضاء الجهاز الفنى بعد موافقة رسمية من قبل أعضاء المجلس لتحفيز الجهاز قبل أمم أفريقيا.