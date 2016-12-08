5 معلومات عن مباراة الأهلى وسموحة اليوم الخميس 8 /12 /2016

>كتب حسام الحاج
يواجه الأهلي فريق سموحة مساء اليوم، الخميس، على ملعب السلام ضمن الجولة الـ14 للدورى العام، ويعرض "اليوم السابع" 5 معلومات عن هذه المباراة فى السطور التالية:
1- موعد المباراة والقنوات الناقلة
تنطلق المباراة فى الثامنة والنصف مساء على استاد السلام وتنقلها قنوات الاون سبورت والدى إم سى.
2- حكام المباراة
اختارت لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى، محمد الحفنى حكما لإدارة مواجهة الأهلى وسموحة.
3- ترتيب الأهليوسموحة فى الدورى
يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 35 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الـ 3 برصيد 26 نقطة.
4- غياب غالى والسولية
واصل حسام غالى غيابه عن مباراة اليوم بسبب الاصابة وانضم إليه كل من صبرى رحيل وعمرو السولية.
5- تاريخ مواجهات الفريقين
الأهلي حقق الفوز في6 مباريات فقط من أصل 14 لقاءات جمعته بسموحة، وحسم التعادل5 مواجهات أخرى، وحقق سموحة الفوز3 مرات .
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