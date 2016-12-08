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5 معلومات عن مباراة الأهلى وسموحة اليوم الخميس 8 /12 /2016

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5 معلومات عن مباراة الأهلى وسموحة اليوم الخميس 8 /12 /2016 5 معلومات عن مباراة الأهلى وسموحة اليوم الخميس 8 /12 /2016

>كتب حسام الحاج

يواجه الأهلي فريق سموحة مساء اليوم، الخميس، على ملعب السلام ضمن الجولة الـ14 للدورى العام، ويعرض "اليوم السابع" 5 معلومات عن هذه المباراة فى السطور التالية:

 

1- موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة فى الثامنة والنصف مساء على استاد السلام وتنقلها قنوات الاون سبورت والدى إم سى.

2- حكام المباراة

اختارت لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى، محمد الحفنى حكما لإدارة مواجهة الأهلى وسموحة.

3- ترتيب الأهلي 

وسموحة فى الدورى

يحتل الأهلي المركز الأول برصيد 35 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الـ 3 برصيد 26 نقطة.

4- غياب غالى والسولية

واصل حسام غالى غيابه عن مباراة اليوم بسبب الاصابة وانضم إليه كل من صبرى رحيل وعمرو السولية.

5- تاريخ مواجهات الفريقين 

الأهلي حقق الفوز في6 مباريات  فقط من أصل 14 لقاءات جمعته بسموحة، وحسم التعادل5 مواجهات أخرى، وحقق سموحة الفوز3 مرات .


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