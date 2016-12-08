«مالية الوطني» تناقش مشروع ربط الميزانية العامة وميزانيات الجهات المستقلة

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017.

حضر الاجتماع عزا سليمان بن سليمان رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، وممثلو وزارات تنمية المجتمع، والموارد البشرية والتوطين، وتطوير البنية التحتية.

وقال ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة استكملت أمس مناقشة مشروع القانون مع ممثلي تلك الوزارات، وذلك بعد أن ناقشته مع ممثلي وزارات الصحة ووقاية المجتمع والتربية التعليم والتغير المناخي والبيئة في اجتماعها الماضي، إذ سيتم عقد اجتماع آخر مع ممثلي وزارة المالية اليوم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون، وتبادل الرأي حول بعض بنوده.

وأشار إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية قامت بإحالة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2017 إلى لجان المجلس الدائمة بحسب اختصاصاتها وبحسب الأبواب المتعلقة بها، إعمالا لنص المادة (37) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي.

مصروفات

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقد قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ 48 مليارا و700 مليون درهم، فيما قدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بمبلغ 47 مليارا و696 مليون درهم.