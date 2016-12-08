أخبار عاجلة

«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عضو تضامن البرلمان:مشروع قانون إعانة البطالة غير قادر على إنهاء الظاهرة

Google+ Print
عضو تضامن البرلمان:مشروع قانون إعانة البطالة غير قادر على إنهاء الظاهرة عضو تضامن البرلمان:مشروع قانون إعانة البطالة غير قادر على إنهاء الظاهرة

>كتب أحمد عرفة

قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة وضعت مشروع قانون إعانة البطالة ضمن جدول أعمالها الأيام المقبلة لدراسته، موضحة أن مشروع القانون يوجد به بعض النقاط المثيرة للجدل التى لابد من مناقشتها جيدا فى اللجنة.

 

وأضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن من بين هذه النقاط هو الرسوم التى سيتم فرضها على المواطن بواقع جنيه، حيث أنه مع زيادة الأعباء المعيشية للمواطن قد يرفض دفع هذه الرسوم عند تقديم كل خدمة من له وبالتالى لا يتم جمع اموال للصندوق التى يقترحه مشروع القانون لدعم إعانة البطالة.

 

وأشارت هجرس، إلى أنه فى الدول المتقدمة يعطون إعانة بطالة ولكن فى ذات الوقت هناك فريق عمل يجمع بيانات العاطلين ويوفر لهم فرص عمل تتناسب مع مؤهلهم متسائلة: "هل يوجد هذا النظام فى الآن؟".

 

وتابعت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: "بعض الشباب يرفض الحصول على وظيفة بداعى أنها لا تتناسب مع مؤهلة ويفضل أن يظل عاطل، وهؤلاء سيحتاجون لإعانة، فالشباب لا يقبل الآن بأى مهنة وهذه ازمة أخرى ستواجه مشروع القانون".

 

ولفتت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى مشروع القانون سيتطلب وجود عدد كبير من الموظفين لفحص طلبات إعانة البطالة وهذا سيعد ميزانية جديدة محملة على الدولة، والبعض قد يستغل هذه الإعانة ويعمل فى الاقتصاد غير الرسمى وفى ذات الوقت يحصل على تلك الإعانة وهو ما سيكون أزمة كبيرة فى هذا المشروع".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم

رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الاتحاد لمباراة الأهلى

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الأهلى لمباراة الاتحاد