اليوم.. انطلاق بطولة بوتسوانا الدولية للريشة الطائرة بمشاركة مصر

كتبت ندى مجاهد

تنطلق اليوم الخميس، بطولة بوتسوانا الدولية للريشة الطائرة والتى ستستمر حتى يوم 11 ديسمبر الجارى بمشاركة 3 لاعبين من مصر .

وضمت قائمة اللاعبين المصريين المشاركين فى البطولة، وهم كل من عبد الرحمن عبد الحكيم وضحى هانى وهادية محمد حسنى.

كانت قد حصلت اللاعبة هادية حسنى على المركز الثانى فى منافاست بطولة جنوب أفريقيا الدولية التى اختتمت مؤخرا ، فيما حصل الثنائى عبدالرحمن عبدالحكيم وأحمد صلاح على المركز الأول، بينما حصل أحمد صلاح ومنة الطنانى على المركز الثالث فى منافسات زوجى مختلط، فيما حصل عبدالرحمن عبدالحكيم وضحى هانى على المركز الثالث فى (زوجى مختلط) أيضا.