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ضبط صاحبى مركز تعبئة لبيعهما 72 طن سكر تموينى بالسوق السوداء بسوهاج

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ضبط صاحبى مركز تعبئة لبيعهما 72 طن سكر تموينى بالسوق السوداء بسوهاج ضبط صاحبى مركز تعبئة لبيعهما 72 طن سكر تموينى بالسوق السوداء بسوهاج

>سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث بسوهاج بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير الأمن والعميد خالد الشاذلى، مدير المباحث وقيادة العقيد محمد نصحى حملة أمنية لضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على المواطنين ومحدودى الدخل عقب ورد معلومات تضمنت قيام الشركة القابضه للصناعات الغذائية بالقاهرة بصرف كميات من السكر لبعض مراكز التعبئة بسعر 7000 جنيهاً للطن لتعبئتها وإخطار الجهات المختصه والتموين وذلك لطرحها بالأسواق لجمهور المستهلكين.

 

وبمتابعة تلك الكميات لعدم التصرف فيها بالسوق السوداء وعدم طرحها معبأه بالأسواق تبين قيام محمد . أ . ى صاحب مركز تعبئة سكر ويقيم دائرة مركز جرجا بالتصرف فـى "50" طن سكر عقب استلامها من مصنع سكر جرجا دون إخطار وبيعها بالسوق السوداء تحرر عن ذلك المحضر رقم 9501 جنح قسم جرجا لسنة 2016.

 

وقيام فؤاد . ع .ا  المدير المسئول عن مركز تعبئة سكر ويقيم دائرة مركز أخميم بالتصرف فى "22" طن تقريباً من إجمالى 25 طنا مسلمة لـه من مصنع سكر جرجا – تحرر عن ذلك المحضر رقم 15592 جنح مركز أخميم لسنة 2016، تم التحفظ على "3" أطنان سكر المتبقية والتحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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