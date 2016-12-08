ضبط عاطل بحوزته 21 قطعة حشيش وسلاح أبيض أثناء ترويجه المخدرات فى السنطة

الغربية -إسلام الخياط

تمكنت المباحث الجنائية بمركز السنطة من ضبط عاطل بقرية الجعفرية وبحوزته 21 قطعة حشيش وسلاح أبيض؛ وكان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، يفيد من الرائد محمد سمير رئيس وحدة مباحث السنطة بتمكن النقيب حسام قطامش معاون مباحث المركز من ضبط "أح أ" عاطل، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة مقيم بقرية الجعفرية التابعة للمركز، وبحوزته 21 قطعة من مخدر الحشيش وسلاح أبيض ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وتمت مواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والمحمول للاتصال بعملائه لترويج تجارته ؛ وحرر محضر رقم 24804ج السنطة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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