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أحمد السعدني يكشف حقيقة انضمامه لـ "خلية " أحمد عز

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الأربعاء 07-12-2016 20:59

نفى الممثل الشاب أحمد السعدني كل ما تردد عن تعاقده لمشاركة النجم أحمد عز بطولة فيلمه الجديد "الخلية"، وأكد عبر توضيح رسمي أن الأمر لم يتعد ترشيح من المخرج طارق العريان ، ولكن لم يتم توقيع عقود أو الاتفاق على تفاصيل المشاركة، وأشار إلى أن كل الأخبار المتعلقة بتوقيعه عقود أعمال جديدة للسينما أو التليفزيون "غير صحيحة".

أحمد نشر بيان توضيح موقفه عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك قائلاً: "الأخبار التي انتشرت حول انضمامي لفيلم الخلية غير صحيحة، كان مجرد ترشيح من المخرج طارق العريان وصرح به للصحافة لكني لم أتعاقد على الفيلم وحتى الآن لم أتعاقد على أي عمل جديد سواء سينما أو تلفزيون، وجب التوضيح لانتشار الخبر".

يذكر أن السعدني شارك عز سابقاً بطولة فيلم المصلحة، وتردد اسمه كمرشح بدلاً من الممثل أمير كرارة الذي اعتذر عن عدم تقديم دور "قائد خلية إرهابية" باللحظات الأخيرة لانشغاله مع النجم أحمد السقا بتمثيل فيلم "هبوط اضطراري"، علماً أن فريق عمل فيلم "الخلية" يحاول انجاز تصويره بأسرع وقت ممكن تحسباً لصدور حكم نهائي بتأييد حبس بطل الفيلم أحمد عز بقضية سب وقذف والتشهير بالفنانة زينة.

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سيدتي