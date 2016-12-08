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جيمي كيميل أباً للمرة الرابعة

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الأربعاء 07-12-2016 21:35

أعلن النجم الأمريكي الشهير، مقدم البرامج جيمي كيميل Jimmy Kimmel أنه يستعد حالياً لاستقبال مولوده الثاني، من زوجته النجمة مولي ماكنيرني Molly McNearney.

وأكد النجم خلال مونولوج له مساء الإثنين المنصرم، أنه سيصبح أباً للمرة الرابعة خلال الأشهر المقبلة.

وجاء هذا الخبر بعد ساعات من الكشف عن اختيار جيمي البالغ من العمر 49 عاماً لتقديم حفل توزيع جوائز أوسكار العام المقبل.

يشار إلى أن جيمي كيميل وزوجته مولي لديهما طفلة صغيرة تبلغ من العمر عامين وتدعى جاني، فيما جيمي لديه طفلين آخرين من علاقة سابقة.

 

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