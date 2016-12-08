تكريم ثلاثة من عمالقة السينما في مهرجان دبي السينمائي

خلال حفل افتتاح مهرجان دبي السينمائي الدولي الـ 13، قدم الشيخ منصور بن محمد بن راد جائزة «تكريم إنجازات الفنانين»، المرموقة، إلى ثلاثة من عمالقة السينما.

ويأتي هذا التكريم بمثابة تقدير لإسهاماتهم في مجال السينما، هم: النجم الأميركي صامويل جاكسون الجائزة، حيث يُعدّ واحداً من أقدر وأشهر الفنانين، وتمتد مسيرته المهنيّة إلى أربعة عقود، قدّم خلالها أكثر من 100 فيلم. والممثلة الهندية الشهيرة ريكاه، التي تمتد مسيرتها الفنية أكثر من أربعة عقود، مثلّت خلالها في أكثر من 180 فيلماً. والمؤلف الموسيقي اللبناني الفرنسي غبريال يارد؛ الحائز على «أوسكار»، و«بافتا»، و«غولدن غلوب»، و«غرامي»، والذي أسهم في أكثر من 115 فيلماً.