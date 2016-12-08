هذا ماقاله نجوم مهرجان دبي السينمائي لـ "سيدتي"

افتتح مهرجان دبي السينمائي دورته الــ 13 عشر بوجود عدد من نجوم ومشاهير أهل الفن في الوطن العربي والعالم، وكانت لهم وقفة في استوديو "سيدتي" الراعية الإعلامية الوحيدة للمهرجان وكان لنا لقاءات حصرية تحدثوا من خلالها النجوم لـ "سيدتي" عن مشاركتهم بمهرجان دبي السينمائي لهذا العام.

المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عبرت لسيدتي عن إصرارها على المشاركة السنوية في المهرجان حتى وإن كانت غائبة عن المشاركة واعتبرت أن سبب غيابها هو ضعف النصوص فهي لا تجد النص الذي يحبذ داخلها رغبة العودة للسينما.

الفنانة إلهام شاهين تشارك هذا العام بالمهرجان من خلال الفيلم السينمائي "يوم للستات" وهو من إنتاجها، واعتبرت شاهين بأن الإنتاج السينمائي هو إنتاج خاسر ولكنها تنتج لتحيي السينما التي تعشقها واعتبرت أن المال التي حصلت عليه من السينما ستدفعه لإحيائها.

الفنانة ميساء مغربي أعتبرت نفسها أنها ابنة المهرجان منذ دورته الأولى، كما عبرت عن فخرها بنجاح وتألق المهرجان عاماً بعد عام، وقالت إن مشاركتها هذا العام ستقتصر على مشاهدة الأفلام ولكنها أعلنت حصرياً لسيدتي بأنها في العام القادم ستشارك في المهرجان ليس فقط من خلال إنتاج عمل سينمائي بل هي ستقوم بإخراجه أيضاً.

أما الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن التي تحرص في كل عام أن تشارك في المهرجان لم يسعفها الحظ بأن تنتهي من تصوير فيلمها الجديد ليكون مشاركاً في المهرجان.

الفنان سامر المصري اعتبر مشاركت فيلمه Worthy كأول عرض في مهرجان دبي السينمائي هو شي مميز لما تحظى به الأفلام من مشاهدة وترويج، وعبر المصري عن ارتياحه قبل العرض فهو واثق بما قدمه ويتمنى النجاح للمشروع لأن النجاح هو نجاح جماعي.

أما الفنانة هند صبري فستشارك هذا العام بفيلم " الببغاء"، والتي تنتظر عرضه بشوق وشغف كبير لأن نجاح الفيلم في المهرجان يعدّ بوابة عبور للنجاح في دور العرض لما يمتلكه المهرجان من تغطية إعلامية كبيرة.

وسيكون لنا لقاءات حصرية ومطولة مع عدد من النجوم ستتابعونها بشكل يومي