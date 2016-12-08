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مجلة تايم تختار دونالد ترامب "شخصية العام 2016"

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الخميس 08-12-2016 02:17

إختارت مجلة تايم Time الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب Donald Trump "شخصية العام 2016"، بعد فوزه في الإنتخابات الرئاسية خلافاً للتوقعات.

ولفتت المجلة الى أن الذي اختارته شخصية هذا العام، في تقليد تتبعه المجلة منذ 90 عاماً "كان له أعظم تأثير، سواء للأفضل أو للأسوأ، على أحداث العام".

وقالت رئيسة التحرير نانسي غيبس Nancy Gibbs: "إذن ما هو الحال هذا العام: هل هو للأفضل أم للأسوأ".

وأضافت: "التحدي أمام دونالد ترامب هو انقسام البلاد بشكل كبير حول الإجابة .. 2016 كان عاماً لصعوده، هل سيكون عام 2017 عام حكمه، وكمثل جميع القادة المنتخبين الجدد هل أمامه فرصه ليفي بوعوده ويتحدى التوقعات؟"

وأشارت نانسي إلى أن ترامب فاز باللقب هذا العام "لأنه ذكّر أمريكا بأن الغوغائية تتغذى على اليأس، وأن الحقيقة تكون قوية عندما تكون الثقة قوية فيمن ينطقونها، ولتمكين الناخبين المستترين من خلال التنفيس عن غضبهم ومخاوفهم، ولغرس ثقافة الغد السياسية من خلال تدمير الأمس".

ومن جهته، اتصل الرئيس المنتخب ببرنامج "Today" على قناة "إن بي سي" التلفزيونية ليعرب عن سروره باللقب الذي وصفه بأنه "شرف كبير، كبير جداً"، نافياً مسؤوليته عن الإنقسامات ومشيداً بالرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته باراك أوباما.

 

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