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النجم الهندي رانفير سينغ بإطلالة سعودية مع "الشماغ والعقال"

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الخميس 08-12-2016 00:18

خلال مشاركته في برنامج "صباح الخير يا عرب" الذي يعرض على قناة "MBC"، قام الممثل الهندي الشهير رانفير سينغ Ranveer Singh بتجربة ارتداء بعض اللباس السعودي "الشماغ والعقال" على الهواء مباشرة.

وساعده في ارتداء هذا اللباس التقليدي، الإعلامي السعودي بدر آل زيدان.

وعلق الممثل على صورته وشكله في العقال والشماغ قائلاً: "يبدو جميلاً ، سوف أرتديه طوال اليوم، شكراً لك، هذا رائع جداً ، كما أن اللحية تناسب العقال".

 

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