بالفيديو.. افتتاح مهرجان دبي السينمائي الدولي الـ13..

تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، افتتح الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، منذ قليل مهرجان دبي السينمائي بدورته الثالثة عشر في مدينة جميرا، حيث كان في استقباله عبد الحميد جمعة رئيس مهرجان دبي السينمائي الدولي.

حضر الافتتاح عدد من المسؤولين وكوكبة من النجوم والمشاهير العرب والعالميين، حيث تلونت السجادة الحمراء بألوان وزركشات أزياء جميلات ومشاهير الفن السابع، حتى غدت لوحة فنية مرسومة بريشة فنان، كما بدأ العديد من عشاق السينما وصناعها من مخرجين ومنتجين ومؤلفين وخبراء بالتوافد إلى مكان الحفل لمشاهدة أروع إنتاجات السينما العربية والعالمية حيث ستستمر فعاليات السجادة الحمراء حتى الساعة الثامنة، ليبدأ بعدها عرض فيلم الافتتاح «الآنسة سلون»، للمخرج جون مادن. ويروي قصة (جيسيكا شاستين) التي تسعى للفوز مهما كان الثمن، وحتى لو تعرّضت مهنتها للخطر، وذلك من خلال عضويتها في أحد اللجان الهادفة للتأثير بصنّاع السياسات، يكشف الفيلم ألاعيب السياسة وكواليس واشنطن وكيف يجري الفوز بها، مع تصويره لمواجهة سلون القوى الأكثر نفوذاً في العاصمة الأمريكية.

خلال الحفل يقدم المهرجان، جائزة «تكريم إنجازات الفنانين»، المرموقة، إلى ثلاثة من عمالقة السينما. ويأتي هذا التكريم بمثابة تقدير لمساهماتهم في مجال السينما، هم: النجم الأميركي صامويل جاكسون الجائزة، حيث يُعدّ واحداً من أقدر وأشهر الفنانين، وتمتد مسيرته المهنيّة إلى أربعة عقود، قدّم خلالها أكثر من 100 فيلم. والممثلة الهندية الشهيرة ريكاه، التي تمتد مسيرتها الفنية أكثر من أربعة عقود، مثلّت خلالها في أكثر من 180 فيلماً. والمؤلف الموسيقي اللبناني الفرنسي غبريال يارد؛ الحائز على «أوسكار»، و«بافتا»، و«غولدن غلوب»، و«غرامي»، والذي أسهم في أكثر من 115 فيلماً.