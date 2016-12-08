شاب يخنق عشيقته بإيشاربها بعد تهديدها بنشر صور حبيبته الأولى على "فيس بوك"

الشرقية- فتحية الديب

لم تدر ربة منزل أن هذا اليوم سيكون آخر يوم فى حياتها بعد أن هددت عشيقها، التى تربطهما علاقة محرمة بنشر صورة حبيبته الأولى على "فيس بوك" فقام على إثرها بخنقها بإيشاربها داخل شقتها بالشرقية.

اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد العثور على "ر.ش" 24 سنة ربة منزل، ومقيمة دائرة مركز صان الحجر، جثة هامدة داخل مسكن الزوجية، وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى قاده النقيب محمود كمال رئيس مباحث صان الحجر ومعاونه النقيب محمد عرفة، برئاسة المقدم محمد أيوب مفتش مباحث فرع البحث الجنائى بفرع الشرق، وبإشراف العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية.

وتمكن ضباط مباحث صان الحجر بالشرقية، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، اليوم، الخميس، من كشف غموض مقتل ربة منزل داخل شقة الزوجية، وتبين قيام عشيقها بالتخلص منها خنقا، لتهديدها له بنشر صور حبيبته الأولى على الفيس بوك، وتم ضبط المتهم بعد 24 ساعة وأخطرت نيابة الحسينية للتحقيق برئاسة المستشار محمد الديب، رئيس النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تبين قيام "ص م أ" 25 سنة يعمل بالتسويق الشبكى ومقيم صان الحجر، بارتكاب الواقعة لوجود علاقة محرمة بينه وبين المجنى عليها، وقيام المجنى عليها بتهديده بنشر صور حبيبته الأولى على "فيس بوك"، وتبين أنه صديق زوجها، وقام بخنقها بإيشاربها، ثم أرسل رسالة من هاتفها إلى شقيقتها مضمونها أنها تستغيث من وجود لصوص بالشقة ثم سرق الهاتف وتخلص من الشريحة، وباع الهاتف لصاحب محل هواتف محمولة، وتم ضبط المتهم وجارى العرض على النيابة.