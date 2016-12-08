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القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو بانجو بالأقصر

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القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو بانجو بالأقصر القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو بانجو بالأقصر

>الأقصر – أحمد مرعى

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، القبض على تاجر مخدرات هارب من تنفيذ حكم 6 شهور حبس، بحوزته فرد خرطوش وكيلو بانجو للإتجار بها بمدينة الأقصر، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث مركز شرطة الأقصر من ضبط "ع.أ.م" 26 سنة عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى حكم بالحبس 6 شهور غيابى فى قضية سرقة، وبحوزته سلاح نارى عبارة فرد خرطوش عيار 16 محلى الصنع، وطلقتين من العيار، و19 لفافة ورقية بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام، ومبلغ مالى 70 جنيه وهاتف محمول.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة  بقصد الإتجار والمبلغ  المالى حصيلة تجارته فى المواد المخدرة، والهاتف المحمول وسيلة اتصاله بعملائه، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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