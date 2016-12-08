ضبط مدحت بركات بالشيخ زايد بعد واقعة اعتدائه على أعضاء لجنة استرداد الأراضى

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على رجل الأعمال مدحت بركات، رئيس مجلس إدارة شركة بورساليتو للتنمية السياحية، لاتهامه بمنع أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة من مباشرة أعمالها المكلفة بها بمنطقة وادى الملوك واستعانته بعدد من الأشخاص ومنعه عدد من ملاك الأراض من التصرف بها وفرض البلطجة عليهم وتعديه على أعضاء اللجنة بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء.

وتمكن رجال المباحث بإشراف اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة من ضبط المتهم فى كمين تم إعداده له بعد هروبه من المكان الذى شهد الواقعة عقب علمه بإبلاغ اللجنة مديرية أمن الجيزة، وبالكشف الجنائى عليه تبين أنه سابق اتهامه فى 26 قضية منها ضرب ونصب ومشاجرة وقتل وشيك ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا نصب وشيك واتلاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.