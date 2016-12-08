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ضبط مدحت بركات بالشيخ زايد بعد واقعة اعتدائه على أعضاء لجنة استرداد الأراضى

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ضبط مدحت بركات بالشيخ زايد بعد واقعة اعتدائه على أعضاء لجنة استرداد الأراضى ضبط مدحت بركات بالشيخ زايد بعد واقعة اعتدائه على أعضاء لجنة استرداد الأراضى

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على رجل الأعمال مدحت بركات، رئيس مجلس إدارة شركة بورساليتو للتنمية السياحية، لاتهامه بمنع أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة من مباشرة أعمالها المكلفة بها بمنطقة وادى الملوك واستعانته بعدد من الأشخاص ومنعه عدد من ملاك الأراض من التصرف بها وفرض البلطجة عليهم وتعديه على أعضاء اللجنة بالسب والشتم والتهديد بالإيذاء.

 

وتمكن رجال المباحث بإشراف اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة من ضبط المتهم فى كمين تم إعداده له بعد هروبه من المكان الذى شهد الواقعة عقب علمه بإبلاغ اللجنة مديرية أمن الجيزة، وبالكشف الجنائى عليه تبين أنه سابق اتهامه فى 26 قضية منها ضرب ونصب ومشاجرة وقتل وشيك ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا نصب وشيك واتلاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، تلقت شكاوى من حوالى 150 من سكان المنتجع الذى يخضع حالياً للدراسة والتقييم داخل اللجنة، واشتكى السكان من ممارسة مدحت بركات، ضدهم، وطلب السكان من اللجنة ومن هيئة الخدمات الحكومية أن تقوم بتقييم الأرض بعيدا عن مدحت بركات، حتى يقوموا بتقنيين أوضاعهم بشكل مباشر، فأرسلت الهيئة اثنين من خبرائها إلى المنتجع، وفوجئا باستعانة مدحت بركات بأشخاص ببلطجية محاولاً الاعتداء على أعضاء الهيئة، وهددهما بعدم السماح لأحد بدخول المنتجع.

 

وأشارت المصادر إلى أن العضوين استعانا بالشرطة، مع أصرارهما على الدخول إلى المنتجع لإجراء المعاينة، خاصة أن تعليمات لجنة استراداد الأراضى  للجميع بعدم التهاون مع أى بلطجة، وأن أى محاولة لتعطيل العمل سيتم التصدى لها بحسم وبقوة، وبالفعل دخل عضوا الهيئة إلى المنتجع ومارسا عملهما.

 


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