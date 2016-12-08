وزير الصحة: "النصر للمحاليل" تبدأ إنتاج أكثر من مليون علبة محاليل شهريا

كتب كريم كشك

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بدء الإنتاج بشكل تجارى من مصنع شركة النصر للمحاليل الطبية، بمليون ومائتى ألف علبة من المحاليل الطبية، شهريا، بدءا من 12 من ديسمبر الجارى، وستكون هذه الكمية المنتجة بشكل دورى، خلال الفترة القادمة قادرة على حل أزمة المحاليل بشكل كامل.

وأضاف "عماد الدين"، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه على مسئوليتى، أنه بدءً من الشهر الجارى، لن تكون هناك مشكلة فى المحاليل الطبية، فيما وضح الدكتور أحمد عماد الدين، بأنه يعمل على تشغيل هذا المصنع منذ 3 شهور بالتنسيق مع الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، نظراً لأن الجزء الفنى فى هذه المصانع يخضع لوزارة الصحة، بينما الجزء المالى والإدارى، يتبع وزارة قطاع الأعمال.

أما بالنسبة لمشكلة نقص الأنسولين فى السوق المصرية، أكد أن لا وجود لها من الأساس، ومتوفر بكمية تكفى لمدة 6 أشهر، ونصح المواطنين بأنه لا داعى من شراء الأنسولين وتخزينه خوفاً من نقصه.