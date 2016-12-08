ألق الكريستال في "سانت لويس" ببيروت

يشهد كريستال "سانت لويس" على مواهب متوارثة عبر التاريخ؛ ففي كلّ يوم يضع حرفيون بارعون في مجال صناعة الزجاج والنحت، وهم من بين الأفضل في فرنسا، بصماتهم على قطع الكريستال، معزّزين بذلك مهارات تمَّ إثراؤها من جيل إلى جيل. وتشمل هذه المهارات: الكريستال المنفوخ بالفم، والمنحوت يدويًّا، والمحفور، والمزيّن يدويًّا أيضًا، والمرصّع بالبلاتين أو بالذهب بعيار 24 قيراطًا.

تُظهر منتجات "سانت لويس" الفخم جرأة ودقّة من حيث الحجم، وألواناً قوية ورسومات راقية لا نظير لها.

إشارة إلى أن المجموعة الراقية من الكريستال الأخّاذ والمرفقة بالصور، تضمّ ثريات وأكوابًا وقطع "اكسسوارات" للديكور، تعكس مستوى بوتيك "سانت لويس" الذي فتح أبوابه أخيرًا ببيروت، لاستقبال متذوّقي هذا الفن البرّاق الذي يخطف الأنظار.