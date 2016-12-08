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فنان العرب محمد عبده يغني في دار الأوبرا الكويتية

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فنان العرب محمد عبده يغني في دار الأوبرا الكويتية فنان العرب محمد عبده يغني في دار الأوبرا الكويتية

الأربعاء 07-12-2016 16:14

يتواجد هذه الأيام في الكويت فنان العرب محمد عبده، حيث تجري التحضيرات على قدم وساق لإطلاق أوبريت غنائي يتزامن مع زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الكويت.
ومن المقرر أن تحتضن دار الأوبرا في الكويت الحفل الكبير الذي سيحييه فنان العرب والفنان الكويتي عبدالله الرويشد يوم الجمعة المقبل.
فنان العرب أعرب لـ "سيدتي نت" عن سعادته بالغناء في هذه المناسبة الغالية، وقال: "نحن في الخليج جميعنا بلد واحد، ولي ذكريات جميلة لا تنسى في الكويت، وأتشرف بالغناء في دار الأوبرا، هذا المَعْلَم الذي يعد مفخرة لكل الفنانين العرب".

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سيدتي