أخبار عاجلة

«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار -
كدمة في وجه حارس الاتحاد قبل مواجهة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ليدي غاغا تعترف بمرضها النفسي

Google+ Print

الأربعاء 07-12-2016 16:26

اعترفت النجمة العالمية ليدي غاغا Lady Gaga أنّها تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وذلك بعد ما تعرضت للاغتصاب وهي في الـ19 من عمرها.
وخلال حلولها ضيفة في برنامج Today show، أوضحت النجمة أنّها لم تصرّح بذلك من قبل، ولم تخبر أحداً عن مرضها.
وأشارت غاغا البالغة من العمر 30 عاماً إلى أنّ الأطباء نجحوا في إنقاذ حياتها، إلا أن الألم ظل حبيساً داخلها ويؤثر على حالتها النفسية كل يوم.
وذكرت النجمة أن مرضها النفسي أو اضطراب ما بعد الصدمة هو السبب وراء تغير شكلها وملامحها، عن مظهرها، في بداية مشوارها الفني قبل 10 أعوام.
يشار إلى أن النجمة كانت قد صرحت مؤخراً أنها بدأت تغير إطلالاتها حالياً، إذ أنها وصلت إلى سن الـ30 وازدادت وعياً، بعد أن كانت معروفة بإطلالاتها الغريبة والجريئة.
يذكر أن ليدي غاغا، كانت قد اعترفت منذ عامين أنها تعرّضت للاغتصاب عندما كانت في بداياتها الفنيّة وتبلغ من العمر 19 عاماً، حيث أقدم منتج موسيقيّ يكبرها بـ20 عاماً على اغتصابها.

 

بالفيديو: جيجي حديد تحصد لقب "أفضل عارضة أزياء عالمية"

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو والصور || كاميرات الكنيسة المرقسية تظهر آخر صور للضابط عماد الركايبي والعميدة نجوى الحجار قبل الانفجار

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- أول نفق للسفن في العالم ...تعرف على التفاصيل

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

بالفيديو- الوكيل البابوي بالإسكندرية يكشف لحظة استقبال البابا تفجير المرقسية؟

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"