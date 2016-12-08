ليدي غاغا تعترف بمرضها النفسي

اعترفت النجمة العالمية ليدي غاغا Lady Gaga أنّها تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وذلك بعد ما تعرضت للاغتصاب وهي في الـ19 من عمرها.

وخلال حلولها ضيفة في برنامج Today show، أوضحت النجمة أنّها لم تصرّح بذلك من قبل، ولم تخبر أحداً عن مرضها.

وأشارت غاغا البالغة من العمر 30 عاماً إلى أنّ الأطباء نجحوا في إنقاذ حياتها، إلا أن الألم ظل حبيساً داخلها ويؤثر على حالتها النفسية كل يوم.

وذكرت النجمة أن مرضها النفسي أو اضطراب ما بعد الصدمة هو السبب وراء تغير شكلها وملامحها، عن مظهرها، في بداية مشوارها الفني قبل 10 أعوام.

يشار إلى أن النجمة كانت قد صرحت مؤخراً أنها بدأت تغير إطلالاتها حالياً، إذ أنها وصلت إلى سن الـ30 وازدادت وعياً، بعد أن كانت معروفة بإطلالاتها الغريبة والجريئة.

يذكر أن ليدي غاغا، كانت قد اعترفت منذ عامين أنها تعرّضت للاغتصاب عندما كانت في بداياتها الفنيّة وتبلغ من العمر 19 عاماً، حيث أقدم منتج موسيقيّ يكبرها بـ20 عاماً على اغتصابها.

بالفيديو: جيجي حديد تحصد لقب "أفضل عارضة أزياء عالمية"

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن