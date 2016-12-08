3 مؤشرات تهدى لقب البطولة العربية لسيدات طائرة الأهلى

كتبت ندى مجاهد

يسعى فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى التتويج بلقب البطولة العربية التى تستضيفها مصر حاليا على الصالة المغطاه باستاد القاهرة و تستمر حتى يوم 11 ديسمبر الجارى بمشاركة أندية كل من " دى لاسال الأردنى والمجمع الجزائرى و البحرين البحرينى و المتين اللبنانى و الدفاع المغربى "، حيث إنه فى ظل مواصلة الأهلى تقديم عروض جيدة يوجد 3 مؤشرات تهدى الفريق لقب البطولة العربية الثامنة عشر، وهى كالآتى:

1- ضعف مستوى الفرق المشاركة

من أبرز المؤشرات التى تمكن الأهلى من التتويج بلقب البطولة العربية لسيدات الكرة الطائرة هى شعف الفرق المشاركة فى البطولة ، حيث إن الفريق الأحمر حتى الآن خاض مباراتين أمام الدفاع المغربى و البحرين البحرينى و تمكن من الفوز بنتيجة 3 /0 على كلاهما بفارق كبير فى الأشواط .

2- تفوق نجمات الأهلى

كما أن فريق الأهلى يمتلك نجمات على أعلى مستوى ، و هو ما ظهر خلال مبارايت البطولة ، حيث انه يمتلك لاعبات ذو فنيات عالية جماعية و فردية تمكنهم من التتويج بلقب قارنة بلاعبات الفرق الأخرى المشاركة فى البطولة .

3- إقامة البطولة على أرض مصر

كما أن إقامة البطولة على أرض مصر حافز قوى للفريق الأحمر الممثل الوحيد للفراعنة فى هذه البطولة للتويج باللقب فى ظل انها على وسط جماهيرة و أسرة اللعبة التى تحرص على حضور اللقاءات ايضا .