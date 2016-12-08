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3 مؤشرات تهدى لقب البطولة العربية لسيدات طائرة الأهلى

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3 مؤشرات تهدى لقب البطولة العربية لسيدات طائرة الأهلى 3 مؤشرات تهدى لقب البطولة العربية لسيدات طائرة الأهلى

>كتبت ندى مجاهد

يسعى فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى التتويج بلقب البطولة العربية التى تستضيفها حاليا  على الصالة المغطاه باستاد القاهرة و تستمر حتى يوم 11 ديسمبر الجارى بمشاركة أندية كل من " دى لاسال الأردنى والمجمع الجزائرى و البحرين البحرينى و المتين اللبنانى و الدفاع المغربى "، حيث إنه فى ظل مواصلة الأهلى تقديم عروض جيدة يوجد 3 مؤشرات تهدى الفريق لقب البطولة العربية الثامنة عشر، وهى كالآتى: 

1- ضعف مستوى الفرق المشاركة 

من أبرز المؤشرات التى تمكن الأهلى من التتويج بلقب البطولة العربية لسيدات الكرة الطائرة هى شعف الفرق المشاركة فى البطولة ، حيث إن الفريق الأحمر حتى الآن خاض مباراتين أمام الدفاع المغربى و البحرين البحرينى و تمكن من الفوز بنتيجة 3 /0 على كلاهما بفارق كبير فى الأشواط .

 

2- تفوق نجمات الأهلى 

كما أن فريق الأهلى يمتلك نجمات على أعلى مستوى ، و هو ما ظهر خلال مبارايت البطولة ، حيث انه يمتلك لاعبات ذو فنيات عالية جماعية و فردية تمكنهم من التتويج بلقب قارنة بلاعبات الفرق الأخرى المشاركة فى البطولة .

3- إقامة البطولة على أرض مصر 

كما أن إقامة البطولة على أرض مصر حافز قوى للفريق الأحمر الممثل الوحيد للفراعنة فى هذه البطولة للتويج باللقب فى ظل انها على وسط جماهيرة و أسرة اللعبة التى تحرص على حضور اللقاءات ايضا .


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