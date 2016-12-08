موعد مباراة الزمالك وأسوان اليوم الخميس 8 / 12 / 2016 والقنوات الناقلة

كتب أحمد توفيق وعمرو جاب الله

تنطلق فى الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس 8 / 12 / 2016 مباراة الزمالك وأسوان ضمن الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب أسوان فى لقاء شهد جدلا كبيرا، بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عدم استكمال مشوار فريقه بالدورى الممتاز اعتراضا على القرارات التحكيمية فى المباريات الأخيرة قبل حل الأزمة بشكل مؤقت ليوافق الأبيض على خوض المباراة .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان

من المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك وأسوان عبر قنوات "On Sport" والنيل للرياضة ويخوض الفريق الأبيض المباراة محتلا المركز السابع بالترتيب العام للدورى برصيد 21 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة بينما يحتل أسوان المركز الـ 17 برصيد 6 نقاط .

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أسوان

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد ناصف وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم فى الدفاع وطارق حامد ومحمود دونجا فى وسط الملعب و شيكابالا و أحمد رفعت وأيمن حفنى وباسم مرسى فى الهجوم .

محمد عامر يسعى لتحقيق مفاجأة أسوانية

على الجانب الآخر ، يسعى محمد عامر المدير الفنى لأسوان لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الزمالك رغم صعوبة اللقاء وقوة المنافس لكنه حرص على تحفيز لاعبيه بعدم وجود مستحيل فى عالم كرة القدم وأن الجهد والعرق داخل الملعب هو السبب الوحيد للنجاح والخروج بنتيجة إيجابية .

وتعرض أسوان لسلسلة من النتائج السلبية فى بطولة الدورى حيث جمع 6 نقاط من فوز وحيد و ثلاثة تعادلات فيما تعرض لـ 9 هزائم خلال مشواره بالدورى كان آخرها بالجولة الماضية أمام المصرى والتى خسرها بثلاثية مقابل هدف .

ويسعى محمد عامر لترجمة الأداء الجيد لفريق أسوان لنتائج إيجابية حيث قدم فريقه مباراتين تحت قيادته بالتعادل أمام إنبى ثم الخسارة من المصرى وظهر خلالهما بمستوى متميز لكنه لم يحقق الفوز .