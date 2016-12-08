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موعد مباراة الأهلى وسموحة اليوم الخميس 7/12/2016.. والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الأهلى وسموحة اليوم الخميس 7/12/2016.. والقنوات الناقلة موعد مباراة الأهلى وسموحة اليوم الخميس 7/12/2016.. والقنوات الناقلة

>كتب محمد عراقى

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي  الأهلى اليوم الخميس فريق سموحة على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدورى الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

تنقل قناة أون سبورت مباراة اليوم بين الأهلي وسموحة مع وجود استوديوهات تحليلية قبل وبعد المباراة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

تقام مباراة الأهلي وسموحة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على ملعب السلام، ويخوض الأحمر هذه المواجهة وفى رصيده 35 نقطة يحتل بها صدارة جدول المسابقة المحلية، فيما يدخل سموحة اللقاء برصيد 26 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.


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