موعد مباريات اليوم الخميس 8/12/2016 والقنوات الناقلة

كتبت لبنى عبد الله

تفتتح اليوم الخميس مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث تقام ثلاث مواجهات هى الاتحاد السكندرى مع إنبى ، وأسوان مع الزمالك والأهلى مع سموحة.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى مع إنبى

تقام مباراة الاتحاد السكندرى مع إنبى على ستاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم الخميس.

موعد مباراة أسوان مع الزمالك

تقام مباراة أسوان مع الزمالك على ستاد أسوان فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس.

موعد مباراة الأهلى مع سموحة

تقام مباراة الأهلى مع سموحة على ستاد السلام فى تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس.

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم الخميس قنوات نايل سبورت وأون سبورت .