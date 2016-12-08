خالد الفيصل يعلن عن مطارين جديدين بالطائف والقنفذة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة عن بدء تنفيذ مشروع مطار الطائف الدولي بعد 68 يوماً، كما زفّ سموه البُشرى لأهالي القنفذة باستلام هيئة الطيران المدني لأرض مشروع مطار القنفذة الذي بدأت الهيئة في دراسات إنشاء المطار الاقتصادي في المحافظة.

وقال سمو أمير منطقة مكة المكرمة لدى ترؤسه، اجتماع لجنة مطار الطائف الذي عُقد بمقر الإمارة في جدة أمس: "نحمد الله تعالى ونشكره على جميع نعمه التي أسبغها على هذه البلاد وأولها نعمة الإسلام ثم نعمة الأمن والاستقرار".

وأضاف سموه لا يُقلل أحدٌ من نعمة هذه القيادة التي كانت ولا تزال وستبقى إن شاء الله همّها الأول والأخير خدمة المواطن والارتقاء بمستوى معيشته وإعمار كل محافظة ومدينة وقرية في هذا البلد المعطاء.

ويسعدني ويشرفني أن أعلن نجاح سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، التي تتوالى ثمارها ليس على هذه المنطقة فحسب، بل على جميع مناطق المملكة وآخر ما رأيناه تلك المشروعات العملاقة التي دشنها في المنطقة الشرقية.

وأعلن سمو الأمير خالد الفيصل عن مشروعات كبرى في المنطقة حيث قال: يسرني أن تعلن إمارة المنطقة عن مشروعات للتنمية تعود بالنفع على الوطن والمواطن، فمشروع الطائف الجديد لم يعد حلماً بل أصبح واقعاً، إذ سيبدأ العمل في مطار الطائف الدولي بعد 68 يوماً من الآن وسينتهي العمل فيه بحلول العام 2020م.

وأشار سموه إلى أن البدء في تنفيذ مطار الطائف الدولي جاء نتيجة لجهود كبيرة من القطاعات الحكومية والأهلية ومن بينها وزارة النقل ممثلة في هيئة الطيران المدني وشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وشكر سمو أمير منطقة مكة المكرمة وزارة النقل التي بدأت في تنفيذ الطريق المؤدي للمطار، ولأمانة الطائف التي جهّزت موقع ومخطط للطائف الجديد الذي سيضم المطار والمدينة الجامعية، وواحة التقنية وسوق عكاظ، واعتماد أرض للإسكان، وبجوارها تم تخصيص المدينة الصناعية، مشيراً سموه إلى أن هذه المشروعات نواة الطائف الجديد، الذي انتهت مراحل التخطيط له وبدأ التنفيذ الفعلي.

كما أعلن سمو أمير منطقة مكة المكرمة لأهالي المنطقة وتحديداً أبناء محافظة القنفذة خبر تسلم هيئة الطيران المدني فعلياً لأرض المطار، حيث قال سموه: ستكون آلية تنفيذ مطار القنفذة بذات الطريقة التي سيُنفذ بها مطار الطائف الدولي الذي سيتم تنفيذه في أقرب فرصة ممكنة وهو العمل الذي تبناه مركز التكامل التنموي في الإمارة، لافتاً سموه إلى أن مركز التكامل التنموي الذي أسس قبل عامين فقط يشرف على عدد من المشروعات الكبرى في المنطقة، ويعمل على تكريس وتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والأهلي بهدف تحقيق التنمية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن بذات الفكرة التي تبنتها رؤية المملكة التنموية 2030م، مُضيفاً سموه نحن نسير جنباً إلى جنب في ظلال تلك الرؤية، وهذه أولى الثمار، ونرجو من الله تعالى أن تتوالى النجاحات.

وزاد سمو أمير منطقة مكة المكرمة هنيئاً للمملكة بنجاح خطة ورؤية قيادتها ونجاح فعل وأعمال وإبداع مواطنيها في القطاع الخاص والعام.

واطلع سموه خلال الاجتماع على التقارير المُقدّمة من الجهات ذات العلاقة بالمشروع وهي: هيئة الطيران المدني، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء، التي توضّح أن جميع الأعمال المتعلقة بتنفيذ البنية التحتية للمطار أصبحت جاهزة، في حين استعرض سموه تقرير هيئة الطيران المدني الذي يوضح أن مشاركة القطاع الخاص في المشروع أسهمت في الإسراع بتنفيذه.

وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أنه بإنجاز مطار الطائف الدولي، تكون رؤية 2030، حققت أولى مشروعاتها في منطقة مكة المكرمة، على أرض الواقع بمشروع وطني يُقدم الخدمات لكل المواطنين، بالإضافة إلى حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.

يذكر أن أهمية هذا المشروع تكمن باستيعابه لأعداد هائلة من الرحلات واستقبال المطار قرابة خمسة ملايين راكب في العام، وهو رقم مرشح للزيادة عاماً بعد آخر، حيث إن إحصائيات الرحلات والركاب الداخلية والدولية بمطار الطائف الحالي كشفت كثافة الإقبال على جميع الرحلات والحجوزات الكاملة وشبه الكاملة للرحلات المجدولة والإضافية على مدار العام، ما يشير إلى أهمية زيادة القدرة الاستيعابية للمطار الحالي.

ويقع مشروع المطار الدولي الجديد شمال شرق مدينة الطائف على مساحة تُقدر بنحو 48.000.000 متر مربع، ويبعد عنها 40 كلم، بالقرب من سوق عكاظ التاريخي، مما يسهم في تنمية هذا المحور بشكل سريع في ظل التوجه لإنشاء مدينة الطائف الجديد، ويُركز المشروع على إنشاء صالات على أعلى المعايير المعتمدة من المنظمة الدولية (ICAO)، مع تأمين مرافق خدمية متقدمة تغطي جميع احتياجات مستخدمي المطار، بالإضافة إلى مرافق خاصة للحجاج والمعتمرين.

وقد أسهم مركز التكامل التنموي الذي أنشأه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، في أعمال اللجان التنسيقية للبنى التحتية للمشروع.

ويعد مشروع المطار أحد أهم مشروعات الطائف الجديد الذي يقع على مساحة 1250 كلم2 ويتسع لنحو 750 ألف نسمة، ويحوي المشروع الذي بدأ تنفيذ أجزاء منه الجامعة وسوق عكاظ، إضافة إلى مشروعات حالية وأرض تم تسليمها لوزارة الإسكان تقدر مساحتها بنحو 14 كلم، ويراعي تصميم الطائف الجديد ألا يكون حديقة بداخل مدينة بل مدينة في داخل حديقة وعلى هذا الأساس قامت الأمانة بإعداد وتجهيز هذا المخطط وصدر بشكله النهائي على مساحة تقدر بأكثر من 1250 كلم2 لاستيعاب 760 ألف نسمة من السكان إضافة إلى وجود مخطط واحة التقنية الذي يتوقع أن يستوعب أكثر من 500 ألف نسمة من السكان.