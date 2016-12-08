قمة المنامة: العمل لتنفيذ رؤية خادم الحرمين للانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد

بدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء أمس زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة.

ولدى وصول خادم الحرمين إلى مقر حفل الاستقبال بقصر الصخير، كان في استقباله - رعاه الله - جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأجريت للملك المفدى مراسم استقبال رسمية. وسلّم الملك حمد، الملك سلمان وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة، تقديراً لخادم الحرمين وجهوده وإسهاماته الجليلة. كما شارك خادم الحرمين والملك حمد في أداء العرضة.

كما عقد خادم الحرمين في قصر الصخير بمملكة البحرين، مساء أمس، والملك حمد جلسة مباحثات رسمية. وجرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي، كما جرى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

الملك سلمان يبدأ زيارة رسمية للبحرين ويعقد جلسة مباحثات مع الملك حمد

وكان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اختتموا أمس في قصر الصخير بالمنامة أعمال قمتهم السابعة والثلاثين؛ ورأس وفد المملكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وصدر أمس عن المجلس البيان الختامي الذي أكد على أهمية العمل لتطبيق رؤية خادم الحرمين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، والاستمرار في مواصلة الجهود لتنفيذ رؤية خادم الحرمين للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

وأدان المجلس ما قامت به مليشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي، مؤكدا الوقوف التام والكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية الأماكن المقدسة.

وأكد أهمية رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني، وأكد على ضرورة الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل وصولاً لتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.

وأكد على أهمية التزام الدول الأعضاء بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين. والاستمرار في تعميق مجالات التكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي.