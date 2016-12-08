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ماي: المعلومات الأمنية السعودية أنقذت أرواح المئات في بريطانيا

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ماي: المعلومات الأمنية السعودية أنقذت أرواح المئات في بريطانيا ماي: المعلومات الأمنية السعودية أنقذت أرواح المئات في بريطانيا

عقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صباح أمس اجتماعاً مشتركاً مع دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ضمن أعمال قمة قادة دول المجلس، ويرأس وفد المملكة في القمة خادم الحرمين.

وصدر بيان ختامي عن الاجتماع أكد على إطلاق شراكة إستراتيجية بين دول التعاون وبريطانيا، والاستعداد لاستخدام كل وسائل القوة لتأمين مصالح الجانبين ومواجهة التهديدات الإقليمية، والتأكيد على هزيمة المتطرفين والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والدعوة للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سورية وتأسيس حكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وحل الأزمة اليمنية بالسبل السلمية وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216، وتأسيس حوار للأمن الوطني لبناء وتفعيل قدرات دول التعاون في تنسيق القضايا الأمنية.

وألقت تريزا ماي كلمة قالت فيها: "إن المخاطر التي تهدد أمننا المشترك تتزايد وتتطور حيث يمارس الإرهابيون عملياتهم عبر الحدود الوطنية من أجل التآمر لتنفيذ هجمات ضد مواطنينا. وقالت إن المعلومات الأمنية أنقذت أرواح المئات في بريطانيا مشيرة إلى أن أمن الخليج من أمن بريطانيا.. ولا بد من وضع حد للتدخلات الإيرانية.

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