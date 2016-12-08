المعارضة تدعو لهدنة في حلب لإجلاء المدنيين

دعت الفصائل المعارضة في مدينة حلب أمس الاربعاء إلى إعلان "هدنة إنسانية فورية" من خمسة أيام في شرق المدينة، حيث حققت قوات النظام تقدما سريعا، على أن يجري خلالها إجلاء المدنيين الراغبين إلى ريف حلب الشمالي، وفق ما اعلنت في بيان صادر عنها.

واقترحت الفصائل في بيانها مبادرة من أربعة بنود "لإنهاء معاناة" المدنيين، ينص أبرزها على "إعلان هدنة إنسانية فورية لمدة خمسة أيام" يتم خلالها "إخلاء الحالات الطبية الحرجة التي تحتاج لعناية مستعجلة، ويقدر عددها بـ500 حالة تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتنص المبادرة أيضا على "إخلاء المدنيين الراغبين في ترك حلب الشرقية المحاصرة إلى منطقة ريف حلب الشمالي حيث أن محافظة إدلب (شمال غرب) لم تعد منطقة آمنة بسبب قصف الروس والنظام للمدن والقرى فيها، كما أنها لم تعد قادرة على احتواء المزيد من النازحين داخليا"، وفق البيان. وقال ياسر اليوسف عضو المكتب السياسي في حركة نور الدين الزنكي إن "كافة الفصائل المقاتلة في حلب موافقة على هذه المبادرة".