أمير عسير يدشن مشروعات صحية بـ685 مليون ريال

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أمس، عدداً من المشروعات الصحية في المنطقة ومحافظاتها بتكلفة إجمالية تتجاوز 685 مليون ريال، بحضور وزير الصحة د. توفيق الربيعة.

وأعلن سموه خلال تدشين المشروعات أنه سيتم افتتاح مركز الأمير فيصل بن خالد لطب وجراحة القلب بعسير في الأشهر المقبلة بتكلفة بلغت 190 مليون ريال وبسعة 75 سريراً؛ حيث يعد إضافة للخدمات الطبية بالمنطقة وسيعمل على تقليل التكاليف والجهد على المرضى وذويهم.

وافتتح أمير المنطقة مشروع مستشفى محافظة أحد رفيدة الجديد ثم تجول ومرافقوه على أقسام وعيادات المستشفى الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 100 سرير، وتبلغ تكلفته أكثر من 184 مليون ريال، ويضم مختلف التخصصات الطبية والعيادات والأقسام الإدارية.

وفي ختام الجولة، عقد سموه اجتماعاً مع د. الربيعة بقاعة اجتماعات المستشفى تم من خلاله مناقشة رفع الطاقة الاستيعابية لأسرة المستشفيات وكافة الأمور الصحية التي تخدم المنطقة لمواكبة رؤية المملكة.

كما دشن الأمير فيصل بن خالد عدداً من المشروعات الصحية بالمنطقة إلكترونياً، وهي: وحدة عناية للأطفال حديثي الولادة بمستشفى أبها للولادة والأطفال بسعة 52 سريراً وبتكلفة 23،997،869 ريالا، ووحدة العناية القلبية بمستشفى عسير المركزي بتكلفة إجمالية بلغت 61،298،205 ريالات، و19 مبنى جديداً لمراكز الرعاية الصحية بلغت تكلفتها الإجمالية 147،235،774 ريالا، ومستودعات خزن الدواء والمستلزمات الطبية بمنطقة عسير بتكلفة بلغت 52،075،056 ريالا، ومشروع مركز الجفالي لأمراض الكلى بمحافظة خميس مشيط بتكلفة 11،638،000 ريال، والمشروعات التطويرية الطبية والمدنية للمرافق الصحية بالمنطقة ويبلغ تكلفتها الإجمالية 194،971،000 ريال، ووحدة عناية الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال بتكلفة تصل إلى عشرة ملايين ريال.

ويدشن مستشفى أحد رفيدة الجديد وبرفقته د. توفيق الربيعة