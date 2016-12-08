فيصل بن سلطان: استقرار وتنمية المنطقة مقترنان بحل معضلة المياه

الأمير فيصل بن سلطان

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بفكرة تنظيم المؤتمر الدولي للمياه في دورته السابعة، ومنحه قضية ندرة المياه ما تستحق من اهتمام وبحث خاصة في العالم العربي ومنطقة الخليج، مشيراً إلى أن استقرار وتنمية هذه المنطقة مقترنان بحل معضلة المياه.

وأشار سمو الأمير فيصل بن سلطان إلى أن المؤتمر الذي أقيم خلال الفترة من 5-7 ربيع الأول 1438هـ الموافق 4-6 ديسمبر 2016م. حظي بمشاركة لافتة إذ تتعاون جامعة الملك سعود ممثلة بمعهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء وجائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية ووزارة البيئة والمياه والزراعة في تنظيمه, ووضعت بين أولوياته تسخير التقنيات الحديثة في دراسات المناطق الجافة وشبه الجافة ومواردها الطبيعية، والتعرف على تقنيات المحافظة على موارد المياه وطرق استدامتها.

وقال سموه: "إن مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية وفي إطار نهجها التنموي الوطني كانت صاحبة السبق في وضع قضية المياه على طاولة الحوار المجتمعي من خلال تبني جائزة عالمية تدعو الباحثين والعلماء إلى بذل المزيد من الجهد في الدراسة والتحليل، والابتكار والإبداع، والإثراء بأفكار بناءة، وحلول غير تقليدية؛ لمشكلة ندرة وتلوث، وتصحر وجفاف، وسخونة متزايدة في المناخ، وتآكل شواطئ، وانحسار مُدن ساحلية، وفقر مائي في دول عديدة".