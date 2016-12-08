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مبادرة «نلبي النداء» تطلق مهمتها الطبية لعلاج اللاجئين السوريين

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مبادرة «نلبي النداء» تطلق مهمتها الطبية لعلاج اللاجئين السوريين مبادرة «نلبي النداء» تطلق مهمتها الطبية لعلاج اللاجئين السوريين

أطلقت مبادرة "نلبي النداء" مهمتها الطبية الحادية عشرة لعلاج اللاجئين السوريين، حيث قام فريق متطوع من 15 طبيباً من المملكة بإجراء عمليات جراحية للاجئين السوريين في تركيا وعلاج الحالات المتقدمة.

ويقود صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المشرف العام على "نلبي النداء" الفريق الطبي التطوعي الذي يتشكل من اختصاصيين في جراحة العظام وفي التجميل وغيرها من التخصصات.

وزار الأمير تركي بن طلال منطقة هتـاي (جنوب تركيا)، حيث يجري مشروع المهمة الطبية، وتوزيع كسوة الشتاء على اللاجئين السوريين، وأشاد بالفريق الطبي المتطوع مشيراً إلى أن المبادرة دوماً تعزز شراكاتها وتحالفاتها مع "الصادقين الجادين". وهدفت الزيارة إلى تعزيز تعاون والتفاف البيئة الحاضنة لفِرق المُبادرة المتعددة في مهامها الحالية والتالية من سلطات رسمية وفعاليات مجتمع مدني، ورفع معنويات وتعزيز هِمم فرق المُبادرة المُتعددة من استشاريين جراحة وفنيين وطاقم مساندة، دعم المستشفيات الميدانية المعنية باللاجئين وتوثيق التعاون بينهم والجانب التركي. وكذلك من أهداف الزيارة الميدانية التي قام بها المشرف العام التأكد من أن العون المحدد يصل إلى مُستحقيه.

وقام المشرف العام بزيارة للجرحى وأُسرهم والاستماع إليهم ومواساتهم، كما عقد لقاءات مع المنظمات الإغاثية السورية ذات المصداقية، ومع رابطة الأطباء السوريين لتوثيق التعاون وتنفيذ برامج إغاثية مشتركة، والتقى الأمير تركي بن طلال بوالي ولاية هتاي، وممثلي الفرق الإغاثية التركية وغير التركية من أجل تعزيز التعاون ودعم فرق المبادرة مستقبلاً.

وكانت مبادرة "نلبي النداء" نفذت في وقت سابق عشر مهمات طبية لإجراء العمليات الجراحية والمئات من الحالات الحرجة للعلاج في أوساط اللاجئين السوريين، منها ست مهمات في الأردن، وأربع مهمات في تركيا، ومهمة طبية في لبنان.

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