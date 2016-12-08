وزير الصحة يطلع على سير العمل بمستشفى عسير

أشاد وزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة بما شاهده بمستشفى عسير المركزي خلال حفل حضره مساء أول من أمس بمناسبة مرور 30 عاما من العطاء.

وأشار خلال كلمته إلى أن المستشفى يقدم خدمة جيدة للمنطقة، مهنئاً جميع العاملين فيه على هذه الإنجازات التي رآها في عدد من الأقسام في المستشفى.

وكان د. الربيعة قد تجول على أقسام المستشفى وشاهد عددا من مشروعات البنية التحتية الجديدة التي تم تحديثها بالكامل، إضافة إلى قسم العناية المركزة الجديد، وقسم القلب، وتجول في قسم التغذية للمرضى المنومين والعاملين بالمستشفى.

كما اجتمع د.الربيعة مع نخبة من أعيان منطقة عسير والذين قدموا ملفاً يحتوي عدداً من المطالبات التي تدعم احتياج منطقة عسير ومحافظاتها ومراكزها من الخدمات الصحية، وتناولوا حاجة المنطقة لإعادة تشغيل مستشفى أبها العام، والذي ألغي منذ عدة سنوات، وإنشاء مركز للقلب، ومركز للحوادث والإصابات، وتحويل مستشفى عسير المركزي إلى مستشفى تخصصي.

وكان وزير الصحة، قد تفقد مشروعات البنية التحتية في المستشفى ودشن الموقع الإلكتروني والهوية الجديدة وشعار المستشفى الجديد.