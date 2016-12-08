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عقد الاجتماع الـ(39) لقادة ومديري الكليات العسكرية

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عقد الاجتماع الـ(39) لقادة ومديري الكليات العسكرية عقد الاجتماع الـ(39) لقادة ومديري الكليات العسكرية

استضافت كلية الملك خالد العسكرية الاجتماع التاسع والثلاثين لمديري وقادة الكليات العسكرية بالمملكة، برئاسة اللواء سعد بن عبدالله الخليوي مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، رئيس لجنة مديري وقادة الكليات العسكرية، وعضوية قادة الكليات العسكرية كل من: اللواء د. سعيد بن ناصر المرشان قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف، واللواء الركن إبراهيم بن سعد الشهراني قائد كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي، واللواء الطيار الركن خالد بن عبدالله بن لعبون قائد كلية الملك فيصل الجوية، واللواء البحري الركن محمد بن زيد العتيبي قائد كلية الملك فهد البحرية، واللواء الركن سعيد بن عبدالرحمن أبو عساف قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات تخدم مخرجات الكليات العسكرية في المملكة، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من المواضيع ذات العلاقة بالشأن الأكاديمي والتنظيمي والتدريبي المشترك بين الكليات العسكرية، وتبادل الخبرات والزيارات، والتي سيكون لها دور بإذن الله في مواصلة التطوير في الكليات العسكرية ومواكبة الكليات المتميزة على مستوى العالم في التأهيل والتدريب العسكري.

وفي ختام الاجتماع قدّم قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء د. سعيد بن ناصر المرشان الهدايا والدروع التذكارية لمديري وقادة الكليات العسكرية المشاركين في الاجتماع، كما تم تكريم قادة الكليات العسكرية الذين تقاعدوا أو انتقلوا من قيادة الكليات العسكرية إلى مناصب أخرى وهم: اللواء الركن د. ظافر بن علي الشهري قائد المنطقة الشمالية الغربية، واللواء الطيار الركن المتقاعد عبدالله بن محمد القرني، واللواء البحري الركن المتقاعد علي بن عبدالله الشهري.

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