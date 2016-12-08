«الداخلية» تحصد جائزة أفضل فيلم في مجال دور المواطن في تحقيق الأمن

فازت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بجائزة أفضل فيلم توعوي في مجال "دور المواطن في تحقيق الأمن"، وذلك في المسابقة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على هامش المؤتمر الـ 40 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي انعقدت أعماله بالعاصمة التونسية أمس.

وتسلم الجائزة معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، كما تسلم معاليه التكريم المقدم من أمانة المجلس لمدير إدارة الاتصال للشرطة الدولية اللواء محمد بن علي الزبن تقديراً لجهوده وأعماله المثمرة طيلة رئاسته شعبة الاتصال بالرياض.

وكان المؤتمر الـ 40 لقادة الشرطة والأمن العرب قد عرض مجموعة من الأفلام التوعوية التي أعدها عدد من وزارات الداخلية العربية ودارت موضوعاتها حول التوعية الأمنية عن مختلف الجرائم المحدقة بالدول العربية ونشر الوعي الأمني لدى المواطن العربي.