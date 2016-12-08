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اللواء اليحيى يرعى حفل تخريج 588 طالباً بمعهد الجوازات

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اللواء اليحيى يرعى حفل تخريج 588 طالباً بمعهد الجوازات اللواء اليحيى يرعى حفل تخريج 588 طالباً بمعهد الجوازات

رعى مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أمس حفل تخريج الدورة (40) من طلبة معهد الجوازات، وذلك بمقر المعهد بالرياض، وكان في استقباله لحظة وصوله مدير معهد الجوازات اللواء خالد بن عبدالمحسن العويس ومساعدوه ومدراء الشعب بالمعهد.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة مدير المعهد الذي رحب بمدير عام الجوازات وشكره على رعايته الحفل، كما أشار إلى الإنجازات التي تمت بالمعهد خلال العام التدريبي والمهام والواجبات التي قام بها الخريجون خلال الدورة، كما حث فيها الخريجين على التحلي بالأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة أثناء حياتهم العملية.

وقال: إن عدد الخريجين بلغ (588) تلقوا خلال عام دراسي كامل تدريباً مكثفاً على أنظمة الجوازات النظرية والعملية والحاسب الآلي وتدريباً عملياً على أجهزة الكشف عن التزوير في الوثائق المختلفة ومواد دراسية نظرية كاللغة الإنجليزية والعلاقات العامة كما تلقوا تدريباً وتأهيلاً عسكرياً ورياضياً.

وأضاف اللواء العويس بأن طلبة هذه الدورة شاركوا كقوة دعم ومساندة في موسم الحج لعام 1437هـ بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأشار اللواء العويس إلى أنه يعقد في المعهد أيضا الدبلوم الثاني التأهيلي لخريجين كلية الملك فهد الأمنية المعينين في قطاع الجوازات.

بعد ذلك جاءت كلمة الخريجين، ثم العرض العسكري، واستعرض بعض طلبة المعهد أمام الحضور بعمل تشكيلات عسكرية، ثم أدى الخريجون قسم الولاء والطاعة.

بعد ذلك سلم اللواء اليحيى الشهادات وجوائز التفوق للخريجين والمتميزين في الأنشطة المختلفة، كما تم تكريم الضباط والأفراد والموظفين والمدربين المتميزين من منسوبي المعهد، وتكريم الجهات المتعاونة مع المعهد.

الخريجون يؤدون القسم (عدسة/ حسن المباركي)

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