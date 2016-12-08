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«التخصصات الصحية» تعلن بدء التقديم على برامج التدريب للتمريض

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أعلنت الهيئة للتخصصات الصحية، عن بدء التقديم لاختبار القبول لبرامج التدريب العليا المعتمدة في المملكة لتخصص (التمريض -SNSE) الذي سيكون في يوم الجمعة 13 يناير 2017م عند الساعة التاسعة صباحاً في الرياض وجدة والخبر وأبها تزامناً وفي نفس التوقيت.

وأوضحت «الهيئة» أن التقديم سيكون إلكترونيا عبر الرابط (http://scfhs.net.sa/Nursing/index.php)، ومن ثم تسديد رسوم الاختبار، ثم إحضار أصل الإيصال وقت الاختبار، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم سيكون في 5 يناير 2017م الساعة 3 ظهراً.

ودعت «الهيئة» الراغبين في التقديم إلى تجهيز المتطلبات على شكل ملفات PDF وهي: شهادة البكالوريوس أو ما يُعادلها، وشهادة الامتياز لمن أتم سنة الامتياز، والسجل الأكاديمي، ونتيجة القبول الشامل/ اختبار القبول للدراسات العليا سارية المفعول (مدة هذه الشهادة خمس سنوات)، وشهادة التصنيف المهني (إن وجدت)، وخطاب موافقة مبدئية على الالتحاق بالبرنامج من جهة العمل المُعتمدة، وفي حال القبول إحضار خطاب التفرغ النهائي لكامل فترة البرنامج (للموظفين)، وإثبات الشخصية (الهوية الوطنية/جواز السفر/الإقامة)، وصورة شخصية حديثة، منوهة إلى أنه في حال وجود أي مشكلات في التقديم الإلكتروني التواصل عبر البريد (e.support@scfhs.org)

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