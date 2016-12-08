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المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً لمحاكمة المتهمين الفريان والعتيبي

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أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم بدر بن فهد الفريان سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم "1076217981"، والمدعى عليه عبدالعزيز بن سعد العتيبي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم "1027489432" عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليهما بتاريخ 13 /4 /1436هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهمين في مكان إقامتهما الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوة وذلك يوم الأحد بتاريخ 26 /3 /1438هـ الساعة العاشرة صباحاً. وتأمل المحكمة من المدعى عليهما الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد وفي حال عدم حضورهما ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة السابعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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